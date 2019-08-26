Богдан прокоментував скандал через поїздку в Сен-Тропе і назвав своїх критиків «парахоботікамі»



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Керівник Офісу президента Андрій Богдан назвав своїх критиків «парахоботікамі»

У День Незалежності Богдан був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого, за даними ЗМІ, називають «смотрящим» за Мін'юстом

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував інформацію про те, що в День Незалежності він був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого, за даними ЗМІ, називають «смотрящим» за Міністерством юстиції. Про це він написав у Facebook.

«У вільний від роботи час, куди хочу туди йду. Хочу на весілля у Сан-Тропе, хочу на фронт у Піски. Принципово - не красти», - написав він.

Нагадаємо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривало три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення «вирішення питань», пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.