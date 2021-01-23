Болгарія пом'якшує карантинні обмеження

Перед послабленням карантину в Болгарії відбуватиметься прискіпливий моніторинг ситуації з Covid-19

Частина протиепідемічних заходів касується на початку лютого

З 4 лютого Болгарія скасовує частину протиепідемічних заходів, що діють у країні. За інформацією УНН, прем'єр-міністр країни Бойко Борисов заявив, що з наступного місяця учням загальноосвітніх шкіл буде дозволено відвідувати заняття за особливим режимом, а також вони матимуть змогу відвідувати позакласні спортивні та танцювальні секції.

За словами Бойко Борисова, тільки освіту та культуру можна прирівняти за важливістю зі здоров’ям, і вони варті ризику.

Міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов зазначив, що органи охорони здоров'я ретельно відстежуватимуть ситуацію протягом найближчих двох тижнів, перш ніж приймати рішення щодо пом'якшення інших карантинних заходів.

При цьому, власники ресторанів та барів, яким не дозволили працювати і чий бізнес був призупинений з кінця листопада, планують масові акції протесту і погрожують відкритись у лютому, незважаючи на заборону.

Як повідомлялося раніше, уряд України не продовжуватиме дію жорсткого «зимового» карантину після 25 січня. При цьому залишиться ряд обмежень щодо роботи закладів культури, магазинів тощо.