Як в’їхати до «червоної» карантинної зони: роз’яснення МОЗ



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Перетин межі між «зеленими» та «червоними» регіонами можливий лише на власному автомобілі

Для поїздки з однієї зони в іншу результат ПЛР-тесту на коронавірус не потрібний

Люди, які проживають у регіоні «зеленої» зони за рівнем поширення Covid-19, зможуть потрапити до «червоної» зони, але лише на автомобілях.

Про це на брифінгу 3 серпня пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У регіоні з «червоним» рівнем припиняється робота громадського транспорту, зокрема потягів. Так, «Укрзалізниця» вже скасувала зупинки потягів далекого призначення у Луцьку та Тернополі, які «потрапили» до червоної зони.

«Перетин цієї межі (між «зеленими» та «червоними» регіонами — ред.) можливий лише на власному автомобілі, якщо кількість осіб, яка в ньому перебуває, не більше 5, за виключенням дітей до 14 років», — пояснив Степанов.

Для поїздки з однієї зони в іншу результат ПЛР-тесту на коронавірус не потрібний.

Відсьогодні, 3 серпня, в Україні починає діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти.

Проте у Тернополі та Луцьку відмовилися посилювати карантин.

Натомість у Чернівецькій області Кіцманський район посилив карантинні обмеження у зв’язку з тим, що район потрапив до «червоної» зони карантину.

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За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

Як повідомлялося, у Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.