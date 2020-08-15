Оновлені карантинні зони. Всі заплутались

Павло Ковтонюк Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

Павло Ковтонюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Без ста грам тепер не зрозумієш...

Оновили карантинні зони уже за новою методикою.

(для перегляду натисніть на зображення)

Вийшло ось що:

1. Області, в яких реально «горить», відбулися легким стресом.

Харківську та Одеську області, в яких почалося те, що було на Львівщині місяць тому, нова модель не помітила.

Стара модель помітила, але в результаті закрили модель, а не області.

Нова модель помітить Харківщину та Одещину, коли там уже буде палати на всю, і почнуть переповнюватися ліжка. Але це буде потім.

А поки що вони «жовті».

2. Найбільше постраждала Львівська область. Спалах там був місяць тому і зараз це почало відображатися на заповненості ліжок. Треба збільшувати ліжковий фонд.

Замість цього всю область поставили на «помаранчевий» режим. Хоча спалаху як такого немає.

Поки будуть доставляти ліжка, львів'яни поживуть без спортзалів.

3. Всі заплутались. Де в кого які обмеження і чому саме такі – без ста грам тепер не зрозумієш.

Новинні сайти, наприклад, усі разом написали що «Київ посилює обмеження». Насправді «жовта» зона – це ті обмеження, які вже діють. Тобто майже ніяких.

Оце думаю, чи варто стежити за цим усим надалі. Починаю вже плутатися сам.

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