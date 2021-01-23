Уряд назвав карантинні обмеження, що діятимуть після 25 січня
Денис Шмигаль обіцяє не продовжевати локдаун
25 січня Україна виходить із режиму посиленого карантину, що діяв у державі з 8 січня. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому Уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн», – зокрема повідомив він.
Водночас, дія певних обмежень продовжуватиметься. Зокрема, буде заборонена робота закладів масового харчування з 23:00 до 07:00 годин, проведення в розважальних закладах публічних подій, робота закладів культури із заповненістю понад 50% місць у залі тощо.
«Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа», – наголосив урядовець.
Як повідомлялося раніше, із 00:00 8 січня до 00:00 25 січня на всій без винятку території країни діє низка додаткових протиепідемічних обмежень, введених урядом.