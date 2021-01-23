Уряд назвав карантинні обмеження, що діятимуть після 25 січня

Денис Шмигаль обіцяє не продовжевати локдаун

25 січня Україна виходить із режиму посиленого карантину, що діяв у державі з 8 січня. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому Уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн», – зокрема повідомив він.

Водночас, дія певних обмежень продовжуватиметься. Зокрема, буде заборонена робота закладів масового харчування з 23:00 до 07:00 годин, проведення в розважальних закладах публічних подій, робота закладів культури із заповненістю понад 50% місць у залі тощо.

Карантинні обмеження, які продовжать діяти після 25 січня

«Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа», – наголосив урядовець.

Як повідомлялося раніше, із 00:00 8 січня до 00:00 25 січня на всій без винятку території країни діє низка додаткових протиепідемічних обмежень, введених урядом.