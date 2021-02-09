Снігопад в Україні: на яких дорогах досі обмежений рух

В Україні хуртовини, снігопад, сильний вітер та крижаний дощ

На майданчиках відстою стоїть три тисячі вантажівок

Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей засніжений, в окремих місцях снігові перемети. Для забезпечення проїзду працюють 1 667 одиниць техніки та 1 939 робітників, повідомили в Укравтодорі.

На перевальних ділянках доріг Закарпатської та Львівської областей сніг (за ніч випало до 10 см), в Івано-Франківській області дощ. Покриття доріг мокре та місцями засніжене. Температура повітря коливається від -7° до +3°С.

Через складні погодні умови в окремих областях введені обмеження для руху вантажного транспорту.

Волинська область

Через снігопад та хуртовини з 10-00 год. 8 лютого обмежено рух для всіх видів транспорту на а/д Т-18-02 /М-07/ - Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на ділянці смт. Торчин – с. Шклинь).

Із 11-00 год. 8 лютого обмежено рух вантажного автомобільного транспорту на таких а/д:

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин - /М-06/, км 102+282 – км 124+593 (на ділянці м. В. Волинський – с. Павлівка),

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі, км 24+900 – км 42+815 (на ділянці с. Павлівка – смт. Локачі),

Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно, км 2+500 – км 21+888.

Київська область

У зв’язку з рішенням КМДА щодо недопущення накопичення ВВТЗ в межах Київської області через складні погодні умови з 15-00 год. 8 лютого заборонено в’їзд до м. Києва вантажного транспорту.

Через дію рішення КМДА Служби автомобільних доріг в областях ввели обмеження в русі для великовагового транспорту в напрямку м. Київ.

Київська область із 13-00 год:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 18+730 – км 60+722,

М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 18+000 – км 126+700,

М-05 Київ – Одеса, км 11+660 – км 143+009,

М-06 Київ – Чоп, км 14+080 – км 68+340,

М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 19+100 – км 79+717,

Н-01 Київ – Знам’янка, км 14+740 – км 123+687,

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 0+153 – км 81+003.

Житомирська область:

М-06 Київ – Чоп, км 68+340 – км 258+513,

М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 79+717 км 245+948.

Рівненська область, із 12-00 год:

М-06 Київ – Чоп, км 258+513 – км 432+877.

Полтавська область:

М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 126+528 – км 336+657, км 340+698 – км 395+873,

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 168+695 – км 246+144, км 260+710 – км 276+376.

Черкаська область:

М-05 Київ – Одеса, км 143+009 – км 237+089,

Н-01 Київ – Знам’янка, км 123+687 – км 242+004,

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 81+003 – км 168+695.

Чернігівська область:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 60+722 – км 224+326,

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 35+661 – км 178+677.

У зв’язку з введеними обмеженнями у місцях відстою вздовж доріг розташовано понад 3 030 одиниць вантажних транспортних засобів. У разі подальшого блокування в’їзду/виїзду до м. Києва, роботи з їхнього деблокування можуть зайняти декілька діб.

Хуртовини, снігопад, сильний вітер та крижаний дощ – такі погодні явища охопили більшість територій країни. До 30 см снігу випало у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській областях. На час негоди в Україні працюють майже 5 тисяч пунктів обігріву.