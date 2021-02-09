В Україні через негоду без світла залишилися майже 300 населених пунктів
Знеструмлення викликали пориви вітру та налипання мокрого снігу
Через налипання мокрого снігу та пориви вітру в Україні знеструмлено 273 населені пункти у 12 областях. Такі дані наводить Державна служба надзвичайних ситуацій.
«У ніч із 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пунктів у 12 областях», – зазначили у відомстві.
Зокрема, без світла залишилися:
- В Одеській області – 83 населені пункти;
- Херсонській – 54,
- Чернівецькій – 40,
- Миколаївській – 34,
- Запорізькій – 12,
- Полтавській – 12,
- Київській – 10,
- Кіровоградській –10,
- Донецькій – 7,
- Закарпатській – 5,
- Житомирській – 3
- Дніпропетровській – 1.
Водночас, за інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.
Усього у визначених місцях відстою та об’єктах сервісу розміщені понад 3 тисячі одиниць великовагового автотранспорту.
За даними ДСНС, до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 375 осіб та 1 790 одиниць спецтехніки. Також, станом на 7:00 9 лютого рятувальники допомогли 500 людям та відбуксували 279 транспортних засобів, серед яких 10 автобусів.
У вівторок, 9 лютого, в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.