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    В Україні через негоду без світла залишилися майже 300 населених пунктів

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    9 лютого в Україні&nbsp;утримається негода зі снігопадами - В Україні через негоду без світла залишилися майже 300 населених пунктів
    9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами
    Фото: ДСНС

    Знеструмлення викликали пориви вітру та налипання мокрого снігу

    Через налипання мокрого снігу та пориви вітру в Україні знеструмлено 273 населені пункти у 12 областях. Такі дані наводить Державна служба надзвичайних ситуацій.

    «У ніч із 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пунктів у 12 областях», – зазначили у відомстві.

    Зокрема, без світла залишилися:

    • В Одеській області  – 83 населені пункти;
    • Херсонській  – 54,
    • Чернівецькій  – 40,
    • Миколаївській  – 34,
    • Запорізькій  – 12,
    • Полтавській  – 12,
    • Київській  – 10,
    • Кіровоградській  –10,
    • Донецькій  – 7,
    • Закарпатській  – 5,
    • Житомирській – 3
    • Дніпропетровській  – 1.

    Водночас, за інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

    Усього у визначених місцях відстою та об’єктах сервісу розміщені понад 3 тисячі одиниць великовагового автотранспорту.

    За даними ДСНС, до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 375 осіб та 1 790 одиниць спецтехніки. Також, станом на 7:00 9 лютого рятувальники допомогли 500 людям та відбуксували 279 транспортних засобів, серед яких 10 автобусів.

    У вівторок, 9 лютого, в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

    Теги: державна служба ДСНС рятувальники снігопад негода
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