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    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)

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    Вночі&nbsp;магістральні вулиці чистили колони спецтехніки - Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Вночі магістральні вулиці чистили колони спецтехніки
    Фото: Київавтодор

    Вночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки

    Станом на 8 ранку 9 лютого опади з різною інтенсивністю тривають у Києві уже понад 30 годин.

    Цієї ночі снігопад був особливо інтенсивним. До рясних опадів додався вітер й хуртовина.

    Упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Магістральні вулиці чистили колони спецтехніки.

    Через те, що опади не припиняються, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож, проводиться прибирання снігу повторно.

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    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)
    Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)

    За прогнозами снігопад триватиме і в середу.

    Київавтодор просить водіїв не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

    Нагадаємо, з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    Вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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