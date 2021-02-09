Понад 30 годин снігопаду: як дорожники рятують Київ (фото)

Вночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки

Станом на 8 ранку 9 лютого опади з різною інтенсивністю тривають у Києві уже понад 30 годин.

Цієї ночі снігопад був особливо інтенсивним. До рясних опадів додався вітер й хуртовина.

Упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Магістральні вулиці чистили колони спецтехніки.

Через те, що опади не припиняються, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож, проводиться прибирання снігу повторно.

За прогнозами снігопад триватиме і в середу.

Київавтодор просить водіїв не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Нагадаємо, з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

Вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори.