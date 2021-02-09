На час негоди в Україні працюють майже 5 тисяч пунктів обігріву

Рятувальники опублікували адреси пунктів, де можна зігрітись і сховатись від хуртовини

Через суттєве зниження температури, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в усіх регіонах України розгорнуто пункти обігріву. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей», - пояснили рятувальники та опублікували список адрес, де можна знайти такий пункт у кожній області.

«Так, станом на 8 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 883 пункти обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 867 стаціонарних пункти, а ДСНС - 16 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів. Зокрема, на Прикарпатті, Косівськими рятувальниками на Буковецькому перевалі розгорнуто мобільний пункт обігріву, а також залучено автомобіль «Урал», щоб надати допомогу водіям у разі необхідності», - додали рятувальники.

Загалом, упродовж доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей, з них до ДСНС - 69 осіб.

У ДСНС додали, що можуть додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях, якщо про це проситиме місцева влада.

Як вже повідомляв Главком, на в’їздах до Києва встановили пункти обігріву для водіїв.

Також рятувальники попередили про проблеми на дорогах після нічного снігу.