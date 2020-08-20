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    Боялися коронавірусу: медики у Рівному відмовилися забирати мертву жінку

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    У Рівному мертва жінка з підозрою на коронавірус кілька годин пролежала у під&rsquo;їзді - Боялися коронавірусу: медики у Рівному відмовилися забирати мертву жінку
    У Рівному мертва жінка з підозрою на коронавірус кілька годин пролежала у під’їзді

    Тіло жінки понад п'ять годин пролежало у під'їзді

    В Рівному тіло загиблої жінки пролежало п'ять годин в під'їзді житлового будинку, через те, що жодна зі служби не хотіла доставити тіло в морг. Всі боялись коронавірусу.

    Про це розповів син померлої телеканалу Рівне 1.

    У пенсіонерки була підозра на коронавірус, тому жодна служба не ризикнула доставити її тіло в морг.

    «Чоловік розповів, що його матері стало погано. Рідні викликали швидку допомогу, але, на жаль, медики прибули надто пізно і врятувати вже не змогли пенсіонерку. Вона померла під час транспортування в машину швидкої допомоги. Лікарі винесли її тіло з машини та просто залишили біля сходів у під'їзді, де вона пролежала п'ять годин», – йдеться в повідомленні.

    Члени родини жінки самі були змушені занести тіло назад у квартиру. Син померлої вирішив не залишати інцидент без уваги та проконсультувався з адвокатом, щоб покарати винних.

    Рідні припускають, що жінка померла від інсульту. Однак сімейний лікар написав у висновку про підозру на коронавірус, хоча син каже, що жодних ознак у неї було.

    Пізніше результати аналізу підтвердили, що у жінки не було коронавірусу. 

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