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    Черговий коронавірусний антирекорд у Києві: за добу 227 нових випадків

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    Черговий коронавірусний антирекорд у Києві: за добу 227 нових випадків

    Кількість випадків Covid-19 у Києві перевищує 11 тисяч

    Станом на ранок 20 серпня у Києві підтверджено 11172 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 227 осіб. За попередню добу збільшення складало 215 осіб.

    У Київській області зафіксовано 4727 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 42 особи. За попередню добу збільшення складало 65 осіб.

    Загалом в Україні підтверджено 98537 випадків Covid-19. Протягом 19 серпня зафіксовано 1967 нових випадків коронавірусу.

    В Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2134 людей. 

    Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      98537
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      46656
    • Померли
      2144

    Нагадаємо, станом на ранок 19 серпня у Києві було підтверджено 10945 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 215 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 4685 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб. 

    Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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