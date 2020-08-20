Невтішні дані МОЗ: в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від Covid-19



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За весь час в Україні коронавірусне захворювання виявили у 98 537 людей

За добу підтвердили 40 смертей

В Україні за минулу добу зафіксували 40 летальних випадків від коронавірусу. Слід зазначити, що минулої доби від ускладнень хвороби померли 28 пацієнтів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2184 пацієнта.

«Було зафіксовано 40 летальних випадків. І це новий сумний антирекорд. При цьому одужав 704 пацієнти», - сказав Степанов.

Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. За весь час в Україні коронавірусне захворювання виявили у 98 537 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 98537

Одужали 49737

Хворіють 46656

Померли 2144

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Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Зазначимо, що за даними з карти Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на раанок 20 серпня кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.



