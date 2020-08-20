Ізраїльські вчені розробили тест, який виявляє коронавірус за 40 секунд
Такий тест буде коштувати не більше 25 центів, а сам пристрій – до 200 доларів
Вчені в Ізраїлі створили новий тест на коронавірусну інфекцію, який дозволяє з точністю понад 96% визначити наявність Covid-19 протягом 40 секунд.
Про це пише видання The Times of Israel.
Тест, який проводиться зі зразками слини, дає результат через 40 секунд, а з повітрям, яке видихається, через хвилину.
Пацієнт для тестування повинен прополоскати рот фізіологічним розчином і сплюнути в флакон. Цей зразок досліджується на пристрої, схожому на спектрометр.
Зразок освітлюється світлом спеціального спектрального складу, після чого аналізується реакція.
Елі Шварц з Центру географічної медицини і тропічних хвороб Медичного центру Sheba, який очолює дослідження, сказав, що такий метод легше використовувати, ніж брати мазки для ПЛР для виявлення Covid-19.
У ході первинного клінічного випробування за участю сотень пацієнтів новий пристрій виявило ознаки коронавірусної інфекції в організмі з імовірністю 95%.
Такий тест буде коштувати не більше 25 центів, а сам пристрій – до 200 доларів.
До слова, з 1 вересня Єгипет вимагатиме від туристів тест на коронавірус.
Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. За весь час в Україні коронавірусне захворювання виявили у 98 537 людей.
Зазначимо, що за даними з карти Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на раанок 20 серпня кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.