  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ізраїльські вчені розробили тест, який виявляє коронавірус за 40 секунд

    • Розсилка
    Тест, який проводиться зі зразками слини, дає результат через 40 секунд - Ізраїльські вчені розробили тест, який виявляє коронавірус за 40 секунд
    Тест, який проводиться зі зразками слини, дає результат через 40 секунд

    Такий тест буде коштувати не більше 25 центів, а сам пристрій – до 200 доларів

    Вчені в Ізраїлі створили новий тест на коронавірусну інфекцію, який дозволяє з точністю понад 96% визначити наявність Covid-19 протягом 40 секунд.

    Про це пише видання The Times of Israel

    Тест, який проводиться зі зразками слини, дає результат через 40 секунд, а з повітрям, яке видихається, через хвилину.

    Пацієнт для тестування повинен прополоскати рот фізіологічним розчином і сплюнути в флакон. Цей зразок досліджується на пристрої, схожому на спектрометр.

    Зразок освітлюється світлом спеціального спектрального складу, після чого аналізується реакція. 

    Елі Шварц з Центру географічної медицини і тропічних хвороб Медичного центру Sheba, який очолює дослідження, сказав, що такий метод легше використовувати, ніж брати мазки для ПЛР для виявлення Covid-19.

    У ході первинного клінічного випробування за участю сотень пацієнтів новий пристрій виявило ознаки коронавірусної інфекції в організмі з імовірністю 95%.

    Такий тест буде коштувати не більше 25 центів, а сам пристрій – до 200 доларів.

    До слова, з 1 вересня Єгипет вимагатиме від туристів тест на коронавірус.

    Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. За весь час в Україні коронавірусне захворювання виявили у 98 537 людей. 

    Зазначимо, що за даними з карти Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на раанок 20 серпня кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.

     Читайте також: 
    Мер Умані проти хасидів: Держава повинна взяти сміливість і повідомити Ізраїль: їхати не треба!
    Ізраїль наука аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ