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    Бойовик «ДНР», який охороняв уламки збитого МН17, уникнув тюрми

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    <p>Уродженець Єнакієвого Олександр Неведров був затриманий в лютому в Торецьку</p> - Бойовик «ДНР», який охороняв уламки збитого МН17, уникнув тюрми

    Уродженець Єнакієвого Олександр Неведров був затриманий в лютому в Торецьку

    Неведров вступив в ряди бойовиків «ДНР» в червні 2014 року

    Суд звільнив від тюремного ув'язнення і засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бойовика самопроголошеної «Донецької народної республіки», який охороняв уламки збитого літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

    Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють 6 вересня Українські Новини.

    Підсудний - уродженець Єнакієвого Олександр Неведров був затриманий на початку лютого поточного року в Торецьку.

    Чоловік був раніше судимий за крадіжку (у 2002 році), розбій і грабіж (у 2004 році), за крадіжку і знищення чужого майна (у 2006 році), за зґвалтування (у 2011 році) і ще раз за крадіжку (в 2018 році).

    Підсудний має двох неповнолітніх дітей і є інвалідом 3-ї групи по зору з березня 2018 року.

    Зазначається, що в червні 2014 року Неведров вступив в ряди бойовиків «ДНР».

    До кінця листопада 2014 року обвинувачений, озброєний автоматом Калашникова, у складі підрозділу бойовиків здійснював охорону блокпосту № 1 в районі міста Жданівка Донецької області, блокпосту «Юнком» по вулиці Тюменської в Єнакієвому, блокпосту в селі Петропавлівка Шахтарського району Донецької області та охорону уламків збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines поблизу вказаного села.

    Бойовику було доручено охороняти уламки літака і здійснювати пропускний режим на зазначених блокпостах, зупиняти проїжджаючий автотранспорт, перевіряти документи водіїв і пасажирів, вантаж автомобілів, здійснювати охорону зазначених блокпостів.

    Після затримання у лютому 2019 року чоловікові було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу.

    В судовому процесі обвинувачений свою провину визнав.

    Суд визнав це, а також інвалідність підсудного і позитивні характеристики з місця роботи пом'якшуючими обставинами.

    Враховуючи, що Неведров був на випробувальному терміні, то суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі. У той же час суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки. При цьому засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце знаходження.

    Вирок винесений в кінці серпня поточного року і не оскаржений.

    Нагадаємо, Київський апеляційний суд 5 вересня випустив колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17, під особисте зобов'язання.

    До слова, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

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