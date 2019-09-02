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    ГПУ отримала листа від головного прокурора Нідерландів із вимогою не видавати Цемаха росіянам

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    Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої &laquo;ДНР&raquo; і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха - ГПУ отримала листа від головного прокурора Нідерландів із вимогою не видавати Цемаха росіянам
    Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха

    Видача Цемаха Росії розвалить розслідування справи і дозволить ЄС зняти санкції з РФ

    Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії підозрюваного у справі про збитий ракетою «Бук» малайзійський Boeing колишнього начальника розрахунку «ППО ДНР» окупованого міста Сніжне Володимира Цемаха.

    Про це повідомляє theБабель, який має в розпорядженні текст документа від 30 серпня.

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    «У листі він називає Цемаха підозрюваним у справі та наполягає на тому, що «надзвичайно важливо» допитати його силами Спільної слідчої групи. Прокурор просить не віддавати Цемаха Росії, яка не дозволить слідчим спілкуватися з підозрюваним», - пише видання.

    За даними ЗМІ, питання Цемаха на початку минулого тижня обговорювали президент Зеленський, тоді ще генпрокурор Юрій Луценко і помічник президента Андрій Єрмак, який є відповідальним за переговори з обміну.

    Як зазначається, Луценко, який уже підтвердив інформацію про зустріч із Зеленським, переконував команду президента, що видача Цемаха Росії розвалить розслідування справи і дозволить ЄС зняти санкції з РФ.

    Своєю чергою команда Зеленського все ж таки внесла «зенітника ДНР» до списку.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

    У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17  та був свідком цих подій.

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