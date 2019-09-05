Апеляційний суд випустив Цемаха з-під варти



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Володимир Цемах був «провідним підозрюваним» у трагедії MH17

Володимира Цемаха можуть обміняти на українських полонених

Київський апеляційний суд 5 вересня випустив колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що Цемаха можуть обміняти на українських полонених.

«Ухвалу Шевченківського суду Києва від 22 серпня 2019 року про продовження Володимиру Цемаху продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 жовтня 2019 року включно скасувати», - заявив суддя.

Суддя зазначив, що Цемаха випускають з-під варти під особисте зобов'язання.

«Звільнити Цемаха Володимира Борисовича з-під варти в залі суду негайно», - сказав суддя.

Крім того, суд на Цемаха поклав такі зобов'язання строком на два місяці: прибувати на виклики слідчого до суду та прокурора; не відлучатись з населеного пункту, де він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суду про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, у «Слузі народу» сумніваються, що Цемах - ключовий свідок у справі трагедії рейсу МН17.

Як відомо, голландські слідчі хочуть допитати фігуранта справи МН17 Цемаха.

Нагадаємо, суд залишив Цемаха, який може бути ключовим свідком у справі МН17, під вартою на 2 місяці.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.