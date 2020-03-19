Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських бійців, один військовий зазнав поранення



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Противник обстріляв наші позиції із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

Бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це сказано в повідомленні пресцентру ООС у Facebook.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - сказано в ньому.

П'ять обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Красногорівки, Лебединського та Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано 6 обстрілів: біля Кримського, Новолуганського і Новотошківського.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

У четвер у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомлялось, 18 березня бойовики 15 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, троє військових були травмовані.