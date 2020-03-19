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    Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських бійців, один військовий зазнав поранення

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    Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських бійців, один військовий зазнав поранення

    Противник обстріляв наші позиції із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

    Бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це сказано в повідомленні пресцентру ООС у Facebook.

    «Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - сказано в ньому.

    П'ять обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Красногорівки, Лебединського та Павлополя.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано 6 обстрілів: біля Кримського, Новолуганського і Новотошківського.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    У четвер у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    Як повідомлялось, 18 березня бойовики 15 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, троє військових були травмовані.

    бойовики на Донбасі Донбас війна Операція Об’єднаних сил озброєння
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