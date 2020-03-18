Вивели на узбіччя і розстріляли: ватажок бойовиків «ДНР» розказав, як його підлеглі заради авто стратили трьох людей



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Колишній командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський: наші бійці могли зупинити на блокпосту машину і розстріляти в потилицю цивільних

Ходаковський розповів, що одного разу бойовики зупинили автомобіль, у якому їхала родина з трьох осіб. Бойовики всіх вивели з авто, відвели на обочину та розстріляли, щоб забрати машину

Бойовики «ДНР» займались масовим мародерством на Донбасі з початку російської агресії. Про це розказав колишній командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський, пишуть росЗМІ.

Ходаковський розповів, що одного разу бойовики зупинили автомобіль, у якому їхала родина з трьох осіб. Бойовики всіх вивели з авто, відвели на узбіччя та розстріляли, щоб забрати машину.

«Були епізоди, коли наші бійці могли зупинити на блокпосту громадянську машину з метою заволодіння, розстріляти в посадці в потилицю трьох цивільних», - сказав він.

Також ватажок бойовиків пригадав, як бойовики розстріляли людину на дачі заради наживи.

За словами Ходаковського, на початку збройного конфлікту незаконні збройні формування навіть не збирали особисті дані тих, хто вступав у їхні ряди воювати проти українських військових.

«Ми були затиснуті необхідністю спішно і терміново формувати підрозділи. Ми не мали можливості перевіряти їх. Ми навіть особисті дані їх не переписували, ніякі, крім фотографії та позивного», - розповів він.

До початку збройного конфлікту Олександр Ходаковський очолював спецпідрозділ СБУ «Альфа» у Донецькій області, а після державної зради сформував підрозділ бойовиків «Восток». Пізніше очолював «радбез «ДНР», звідки пішов у 2016 році через конфлікт з главою угруповання Олександром Захарченком. Згодому почав систематично критикувати структури «ДНР», розповідаючи про різні випадки мародертства, репресій і убивств, скоєних бойовиками.