Бойовики за добу 15 разів порушили «тишу»: поранено трьох військових



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Окупанти вчора, зокрема, двічі здійснили обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське

Противник обстріляв українські позиції із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У середу, 18 березня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано шість обстрілів, а саме:

двічі поруч із Пісками – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 23 міни;

неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – шість пострілів;

в районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

поруч із Водяним – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

тричі поруч з Кримським – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

в районі населеного пункту Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм – три міни, зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Щастя – з 82-мм мінометів – дві міни;

неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 12 мін;

поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем;

неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм – три міни, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Дев’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка – з мінометів калібру 120 мм – шість мін та станкового протитанкового гранатомету.

Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.