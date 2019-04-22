Бойовики дев'ять разів відкривали вогонь: загинув 20-річний військовий



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Уночі, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинув один український герой, 1998 року народження

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили дев'ять обстрілів позицій українських оборонців. Унаслідок обстрілу один захисник загинув, ще один поранений.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«За уточненою інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили вже 9 провокаційних обстрілів оборонних позицій українських героїв... Уночі, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинув один український герой, 1998 року народження. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один наш захисник. Наразі військовослужбовець отримує кваліфіковану допомогу в медичному закладі» - повідомив речник.

Він уточнив, що вночі ворог тричі вів обстріли оборонців Новоолександрівки, де окупанти застосовували гранатомети різних типів та стрілецьку зброю. Також захисники після 01.00 ночі зафіксували розриви п'яти ворожих мін 82-го калібру. З 01:30 окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї оборонців Попасної. Ці ж види зброї ворог застосував з 06:45 по захисниках Катеринівки. О 07:10 поблизу Катеринівки зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

З 07:20 до 08:10 російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети та інше піхотне озброєння по оборонцях Золотого-4. Крім того, за словами Гуцуляка, з 08:15 ворог розпочав обстріл з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Павлополя. Ворожа збройна провокація тривала тут майже до 09:00. Гуцуляк висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а також його бойовим побратимам.

Джерело: Укрінформ