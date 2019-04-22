У Зеленського визнали, що закінчити війну з РФ швидко не вдасться



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Дмитро Разумков, політтехнолог кандидата у президенти Володимира Зеленського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра: обіцяти це було неможливо й не можна»

Політтехнолог лідера президентських перегонів шоумена Володимира Зеленського Дмитро Разумков каже, що Мінські угоди «багато в чому не працюють, але відходити від них не можна, тому що до них підв'язані всі ключові санкції».

Разумков також визнав, що зараз «немає можливості» закінчити війну в Донбасі. Про це в ефірі каналу ICTV сказав політконсультант кандидата Дмитро Разумков.

«Насправді, це дійсно найважче питання, тому що, за великим рахунком, в країні йдуть дві війни: одна на сході, і там українська армія справляється, і друга - всередині країни, це війна з корупцією...» - почав він.

У цьому місці ведуча перебила Разумкова, попросивши відповісти на конкретне запитання: чи є конкретні механізми, як почати процес завершення війни в Донбасі.

«Якщо ми повертаємося до війни, це тривалий процес. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо й не можна», - зазначив консультант Зеленського.

Також Разумков заявив, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

За результатами соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 9 по 14 квітня, українці очікують, що майбутній президент знизить тарифи на комунальні послуги.

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