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    У Зеленського визнали, що закінчити війну з РФ швидко не вдасться

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    <div class="alt">Дмитро Разумков, політтехнолог кандидата у президенти Володимира Зеленського</div> <div class="copy"></div> - У Зеленського визнали, що закінчити війну з РФ швидко не вдасться
    Дмитро Разумков, політтехнолог кандидата у президенти Володимира Зеленського
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра: обіцяти це було неможливо й не можна»

    Політтехнолог лідера президентських перегонів шоумена Володимира Зеленського Дмитро Разумков каже, що Мінські угоди «багато в чому не працюють, але відходити від них не можна, тому що до них підв'язані всі ключові санкції».

    Разумков також визнав, що зараз «немає можливості» закінчити війну в Донбасі. Про це в ефірі каналу ICTV сказав політконсультант кандидата Дмитро Разумков.

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    «Насправді, це дійсно найважче питання, тому що, за великим рахунком, в країні йдуть дві війни: одна на сході, і там українська армія справляється, і друга - всередині країни, це війна з корупцією...» - почав він.

    У цьому місці ведуча перебила Разумкова, попросивши відповісти на конкретне запитання: чи є конкретні механізми, як почати процес завершення війни в Донбасі.

    «Якщо ми повертаємося до війни, це тривалий процес. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо й не можна», - зазначив консультант Зеленського.

    Також Разумков заявив, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

    За результатами соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 9 по 14 квітня, українці очікують, що майбутній президент знизить тарифи на комунальні послуги.

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