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    Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини

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    Бойовики ОРЛО передали українській стороні в'язнів&nbsp; - Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини
    Бойовики ОРЛО передали українській стороні в'язнів 

    З грудня 2018 року по квітень 2019 року з окупованої частини Луганської області вдалося перемістити 195 в’язнів

    Бойовики передали на підконтрольну уряду України територію 60 засуджених з в’язниць окремих районів тимчасово окупованої території Луганської області.

    Про це 22 квітня у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

    «Зараз у містечку Щастя завдяки проведеним перемовинам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини», - написала Денісова.

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    Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини
    Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини
    Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини
    Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини
    Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини

    Загалом, за її словами, з грудня 2018 року по квітень 2019 року з окупованої частини Луганської області вдалося перемістити 195 в’язнів. Відзначається, що з них уже 34 особи звільнені.

    «Я готова забрати усіх громадян України, хто бажає переміститися на контрольовану урядом територію для продовження відбування покарання», - резюмувала омбудсмен. 

    Нагадаємо, що 7 лютого бойовики ОРЛО передали українській стороні 33 засуджених для подальшого відбування покарання на території, підконтрольній владі України.

    12 грудня 2018 року представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Луганській області передали українській стороні 42 засуджених, які виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території.  

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