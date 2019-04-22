Окупанти передали Києву 60 засуджених із в’язниць Луганщини



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Бойовики ОРЛО передали українській стороні в'язнів

З грудня 2018 року по квітень 2019 року з окупованої частини Луганської області вдалося перемістити 195 в’язнів

Бойовики передали на підконтрольну уряду України територію 60 засуджених з в’язниць окремих районів тимчасово окупованої території Луганської області.

Про це 22 квітня у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Зараз у містечку Щастя завдяки проведеним перемовинам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини», - написала Денісова.

Загалом, за її словами, з грудня 2018 року по квітень 2019 року з окупованої частини Луганської області вдалося перемістити 195 в’язнів. Відзначається, що з них уже 34 особи звільнені.

«Я готова забрати усіх громадян України, хто бажає переміститися на контрольовану урядом територію для продовження відбування покарання», - резюмувала омбудсмен.

Нагадаємо, що 7 лютого бойовики ОРЛО передали українській стороні 33 засуджених для подальшого відбування покарання на території, підконтрольній владі України.

12 грудня 2018 року представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Луганській області передали українській стороні 42 засуджених, які виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території.