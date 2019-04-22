Окупанти в Криму вирішили почати новий проект в сфері виноробства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бенефіціаром проекту буде банк «Росія»

Російська рада «по покращенню інвестиційного клімату» окупованого Криму іще 21 березня 2019 року схвалила проект щодо сучасного виробництва технічного винограду в Бахчисарайському районі.

Видання РБК дізналося про те, що проект буде реалізовуватися на землях радгоспу «Плодовий». Виноградом планують засадити 700 га площ. В проект планують інвестували 777 млн. рублів.

Очікується, що проект вийде на повну потужність в 2028 році. Тоді в рік планується виробляти 7,5 тисяч тон винограду. Відповідні роботи буде проводити компанія «Рустіка» контра належить компанії «Південний проект», бенефіціаром якої в свою чергу є банк «Росія».

До цього «Південний проект» в 2017 році викупив контролюючу частку найстарішого виробника вин в окупованому Криму – заводу «Новий світ».

Також нагадаємо, що російські військові 9 травня проведуть у містах Криму паради з нагоди святкування закінчення Другої світової війни. У заходах візьмуть участь близько п'яти тисяч російських військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.

Крім того, окупанти в Криму планують запустити пробний залізничний рух Керченським мостом планується в серпні-вересні цього року.