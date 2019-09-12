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    Бойовики «ЛНР» передали Україні ще 54 ув'язнених

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    Бойовики «ЛНР» передали Україні ще 54 ув'язнених

    Одразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання

    Поблизу Щастя відбулась чергова передача українських ув'язнених на підконтрольну територію.

    Про це в Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

    «Сьогодні на мосту біля міста Щастя усьоме відбулась передача засуджених громадян України, які перебували в пенітенціарних установах на момент окупації частини Луганської області», - написала вона.

    Так, під час передачі від представників ОРЛО отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік.

    «Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей і у м. Києві», - зазначила Денісова.

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    Бойовики «ЛНР» передали Україні ще 54 ув'язнених
    Бойовики «ЛНР» передали Україні ще 54 ув'язнених
    Бойовики «ЛНР» передали Україні ще 54 ув'язнених

    Омбудсмен зауважила, що одразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

    «Також передано 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації. Право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено», - додала Денісова.

    Загалом з грудня 2018 року до сьогодні з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянина України, а з Донецької – 13, з них 105 осіб – звільнено.

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