Бойовики «ЛНР» передали Україні ще 54 ув'язнених



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Одразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання

Поблизу Щастя відбулась чергова передача українських ув'язнених на підконтрольну територію.

Про це в Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

«Сьогодні на мосту біля міста Щастя усьоме відбулась передача засуджених громадян України, які перебували в пенітенціарних установах на момент окупації частини Луганської області», - написала вона.

Так, під час передачі від представників ОРЛО отримано 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 років, а найстаршому – 61 рік.

«Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей і у м. Києві», - зазначила Денісова.

Омбудсмен зауважила, що одразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

«Також передано 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації. Право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено», - додала Денісова.

Загалом з грудня 2018 року до сьогодні з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянина України, а з Донецької – 13, з них 105 осіб – звільнено.