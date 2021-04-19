Російські окупанти обстрілюють Майорське і закидують мінами Зайцеве

В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав

Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, ворожі обстріли зафіксовані недалеко від селища Південне. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок.

Біля Майорського бойовики здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2 в районі населеного пункту Зайцеве.

«В черговий раз підкреслюємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань, за всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи», - йдеться в повідомленні.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російськихвійськових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.



