Окупанти дистанційно замінували цивільний сектор у Зайцевому

Бойовики замінували цивільний сектор Зайцевого забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових

Окупанти дистанційно мінують цивільний сектор населеного пункту Зайцеве забороненими мінами, щоб звинуватити українських військових. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Командування російсько-окупаційних військ, намагаючись скомпрометувати Збройні сили України, вдається до зухвалих дій та наражає на смертельну небезпеку цивільне населення. Сьогодні 12 квітня окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових», - йдеться у повідомленні.

Особливість цих боєприпасів у тому, що їх неможливо знешкодити без підриву.

«Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ», - наголошують в ОТУ «Північ».

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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