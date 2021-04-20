Окупанти за добу шість разів порушили «тишу»: гатили із мінометів та зенітних установок

Окупанти за добу шість разів зривали «тишу» на Сході

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає

Протягом минулої доби, 19 квітня, було зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Південне – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 20 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Золоте-4 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російськихвійськових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.