Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото



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Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції із житлових кварталів Фото: штаб операції Об’єднаних сил

Бойовики обстрілювали українські позиції з сіл Новоласпа й Староласпа

Протягом 2 червня в зоні бойових дій на Донбасі російські окупанти здійснювали зумисні провокації та обстрілювали позиції українських військових з житлових кварталів.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстрілювали українські позиції з сіл Новоласпа й Староласпа. З останнього, зокрема, ворог здійснив три постріли в бік оборонців Старогнатівки.

«Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя», — зазначається в повідомленні. Там наголошується, що українські військові не ведуть обстрілів по мирному населенню за жодних умов, тому вогонь у відповідь не відкривали.

«Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України», — додає штаб.

Нагадаємо, в зоні бойових дій на Донбасі 2 червня неподалік Мар’їнки снайпер бойовиків поранив українського військового. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.