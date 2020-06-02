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    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото

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    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції із житлових кварталів - Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції із житлових кварталів
    Фото: штаб операції Об’єднаних сил

    Бойовики обстрілювали українські позиції з сіл Новоласпа й Староласпа

    Протягом 2 червня в зоні бойових дій на Донбасі російські окупанти здійснювали зумисні провокації та обстрілювали позиції українських військових з житлових кварталів.

    Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що бойовики обстрілювали українські позиції з сіл Новоласпа й Староласпа. З останнього, зокрема, ворог здійснив три постріли в бік оборонців Старогнатівки.

    «Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя», — зазначається в повідомленні. Там наголошується, що українські військові не ведуть обстрілів по мирному населенню за жодних умов, тому вогонь у відповідь не відкривали.

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    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з житлових кварталів: фото
    Фото: штаб операції Об’єднаних сил

    «Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України», — додає штаб.

    Нагадаємо, в зоні бойових дій на Донбасі 2 червня неподалік Мар’їнки снайпер бойовиків поранив українського військового. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

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