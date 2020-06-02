Російський снайпер поранив українського військового біля Мар’їнки



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Ворожий снайпер 2 червня поранив українського воїна

Пораненого бійця оперативно доставили до лікарні

У зоні бойових дій на Донбасі 2 травня неподалік Мар’їнки снайпер бойовиків поранив українського військового.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Там зазначили, що військовому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

У штабі також додали, що відкривали вогонь у відповідь з наявного озброєння.

Нагадаємо, що підрозділи Об'єднаних сил встановили чергові докази участі в бойових діях на Донбасі снайперської групи, до складу якої входили військовослужбовці ФСБ Росії.

Дії російської групи зафіксовані в період з 26 по 28 лютого 2020 року в районі населених пунктів Донецький і Голубівка Луганській області.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів по Донбасу, але не піде на перетин «червоних ліній». Зокрема, не пожертвує суверенітетом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що на Донбасі не стріляють в українців, а відповідають бойовикам.

До слова, перший заступник голови делегації України в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Олексій Резніков не бачить загрози у просуванні російських військ глибше в територію України.