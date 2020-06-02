Путін затвердив умови використання ядерної зброї



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Рішення щодо застосування російської ядерної зброї приймає Путін

У Росії прописали в документі, за яких обставин можуть застосувати ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 2 червня, затвердив Основи російської політики в галузі ядерного стримування. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

У документі, серед іншого, прописані умови застосування ядерної зброї.

Згідно з ним, Росія може приміряти ядерне стримування в разі загрози агресії проти РФ при здійсненні потенційним противником ряду дій. Так, однією з військових загроз є «нарощування потенційним противником на суміжних з РФ і її союзниками територіях і в прилеглих морських акваторіях угруповань сил загального призначення, в складі яких перебувають засоби доставки ядерної зброї».

Ще однією умовою є «розгортання державами, які розглядають РФ в якості потенційного супротивника, систем і засобів протиракетної оборони, крилатих і балістичних ракет середньої і меншої дальності, високоточної неядерної і гіперзвукової зброї, ударних безпілотних літальних апаратів, зброї спрямованої енергії».

Крім того, серед небезпек перераховані «створення і розміщення в космосі елементів системи ПРО і ударних систем», «наявність у держав ядерної зброї і (або) інших видів зброї масового ураження, які можуть бути застосовані проти РФ і (або) її союзників, а також засобів доставки цих видів зброї», неконтрольоване поширення ядерної зброї, засобів її доставки, технологій і устаткування для їх виготовлення, а також «розміщення на територіях неядерних держав ядерної зброї і засобів її доставки».

Застосування ядерної зброї визнається крайнім заходом, воно розглядається виключно як засіб стримування. Рішення про її використання приймає президент.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про проведення голосування щодо поправок Конституції РФ 1 липня. Нова російська конституція надасть Путіну фактично необмежену владу.