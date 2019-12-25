Бойовики на Донбасі продовжують стріляли із забороненої зброї, є поранені
Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, цієї ночі ще один боєць зазнав поранень
У вівторок, 24 грудня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:
чотири рази неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Шумів – з гранатометів різних систем;
- біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.
Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.