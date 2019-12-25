Бойовики на Донбасі продовжують стріляли із забороненої зброї, є поранені



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Противник, зокрема, обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, цієї ночі ще один боєць зазнав поранень

У вівторок, 24 грудня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

чотири рази неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів – з гранатометів різних систем;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.