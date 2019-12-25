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    Події в Україні

    ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 18 цивільних

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    Місія ОБСЄ підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених - ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 18 цивільних
    Місія ОБСЄ підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених

    За даними ОБСЄ, цьогоріч зареєстровано найменшу кількість жертв серед мирного населення

    З початку 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 18 мирних мешканців, ще 127 отримали поранення.

    Про це BBC Україна заявили в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

    «З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених», — йдеться у повідомленні.

    За даними ОБСЄ, цьогоріч зареєстровано найменшу кількість жертв серед мирного населення.

    Для порівняння — у 2018 році на Донбасі загинуло 43 цивільних та 179 отримали поранення.

    До слова, незаконні збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей не пускають представників СММ ОБСЄ на непідконтрольні уряду України території, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів

    ОБСЄ Донбас війна смерть Україна населення
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