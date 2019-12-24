  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові для ветеранів війни відкриють реабілітаційний центр

    • Розсилка
    У Харкові для ветеранів війни відкриють реабілітаційний центр

    Реабілітаційний центр для учасників АТО і ООС відкриють на базі госпіталю ветеранів війни

    У Харкові наступного року відкриють реабілітаційний центр для воїнів - учасників АТО і ООС.

    Про це розповів заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, пише Укрінформ.

    «Реабілітаційний центр для учасників АТО і ООС буде реалізований на базі обласного комунального підприємства «Госпіталь ветеранів війни» в 2020 році. Там планується створення кількох відділень, в тому числі і фізична реабілітація, психологічна реабілітація», - сказав Черняк.

    За його словами, перші кошти на проєкт заклали в цьому році - в обласну програму «Здоров'я Слобожанщини».

     «На сьогодні проведено всі конкурсні процедури, визначено переможця і з січня 2020 року почнуться роботи в рамках доведених бюджетних можливостей», - зазначив Черняк.

    Він наголосив, що фахівці госпіталю мають досвід роботи з учасниками бойових дій. «Госпіталь має певну історію такої роботи - з учасниками Другої світової війни, війни в Афганістані, учасниками АТО/ООС. Тому невипадково було прийнято рішення реалізувати проєкт саме на базі цього підприємства», - сказав заступник голови ОДА.

     

    Харків АТО ветеран військові лікарня Операція Об’єднаних сил госпіталь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ