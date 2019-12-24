У Харкові для ветеранів війни відкриють реабілітаційний центр



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Реабілітаційний центр для учасників АТО і ООС відкриють на базі госпіталю ветеранів війни

У Харкові наступного року відкриють реабілітаційний центр для воїнів - учасників АТО і ООС.

Про це розповів заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, пише Укрінформ.

«Реабілітаційний центр для учасників АТО і ООС буде реалізований на базі обласного комунального підприємства «Госпіталь ветеранів війни» в 2020 році. Там планується створення кількох відділень, в тому числі і фізична реабілітація, психологічна реабілітація», - сказав Черняк.

За його словами, перші кошти на проєкт заклали в цьому році - в обласну програму «Здоров'я Слобожанщини».

«На сьогодні проведено всі конкурсні процедури, визначено переможця і з січня 2020 року почнуться роботи в рамках доведених бюджетних можливостей», - зазначив Черняк.

Він наголосив, що фахівці госпіталю мають досвід роботи з учасниками бойових дій. «Госпіталь має певну історію такої роботи - з учасниками Другої світової війни, війни в Афганістані, учасниками АТО/ООС. Тому невипадково було прийнято рішення реалізувати проєкт саме на базі цього підприємства», - сказав заступник голови ОДА.