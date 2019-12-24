Українське військо отримало 12 нових БТР-4Е



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Контракт на виробництво БТР-4Е продовжили до 31 серпня 2020 року

Усі БТРи передані в розпорядження 92-ої окремої механізованої бригади

Державне підприємство Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова концерну «Укроборонпром» передало Міністерству оборони 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому» у вівторок, 24 грудня.

Зазначається, що всі БТРи були прийняті військовою прийомкою Міноборони і передані в розпорядження 92-ої окремої механізованої бригади ЗС України. Термін виконання самого контракту продовжено до 31 серпня 2020 року.

В «Укроборонпромі» нагадали, що термін поставки БТРів збіг ще в червні поточного року, оскільки через три роки після підписання контракт був зірваний і «Збройні сили не отримали жодної одиниці техніки, а Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова було поставлено на межі занепаду і банкрутства».

«Це один з найбільших контрактів підприємств концерну в рамках виконання Державного оборонного замовлення. Фінансування контракту було передбачено за рахунок кредитних коштів, виданих під державні гарантії на суму 1,5 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

До слова, на початку листопада президент Зеленський заявив, що «шокований» після відвідин харківських оборонних заводів.

«Ми були на авіазаводі, на легендарному заводі Малишева... Ви знаєте, я шокований. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували. А в радянські часи - 900 танків за рік. Що відбувається з нашими підприємствами?» - обурився Зеленський.

Він додав, що робітникам на заводах платять копійки. «На авіаційному заводі - 3500 гривень. Як може людина працювати на державу і просто може називатися людиною в таких умовах?» - сказав президент.