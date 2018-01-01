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    Двоє затриманих морпіхів зізналися в убивстві чотирьох товаришів по службі

    Затримані надали зізнавальні показання щодо обставин вбивства, учиненого на грунті нестатутних відносин
    Військова прокуратура сил АТО затримала двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві під Широкиним своїх співслужбовців -  4 бійців окремої бригади морської піхоти. Затримані вже зізналися  у вбивстві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. «Після
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    Затримані надали зізнавальні показання щодо обставин вбивства, учиненого на грунті нестатутних відносин

    Військова прокуратура сил АТО затримала двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві під Широкиним своїх співслужбовців -  4 бійців окремої бригади морської піхоти. Затримані вже зізналися  у вбивстві.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

    «Після грунтовного дослідження одержаних доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку ст. 208 КПК України. З участю їх захисників проведені слідчі експерименти, а також їх допити, у ході котрих останні надали зізнавальні показання щодо обставин даного вбивства, учиненого на грунті нестатутних відносин проходження військової служби», - йдеться у повідомленні. 

    Сарган повідомила, що за фактом вбивства 4 морпіхів Військовою прокуратурою сил АТО відразу було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

    «У ході досудового розслідування проведено огляд місця події за участю експертів та ряд інших невідкладних і першочергових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття цього злочину.  На тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а у приміщенні, де останні перебували, - ознаки приховання злочину (підпалу та закладки вибухівки)», - написала вона.

    На теперішній час із затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб вчинене за попередньою змовою).  Також призначені судово-медичні, хімічні, вибухотехнічні, балістичні, імунологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні експертизи. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі, додала Сарган.

    Як повідомлялося, тіла 4 морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали.

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