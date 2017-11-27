У Вінниці судитимуть офіцера, який поцупив військового майна на понад 3 мільйони гривень

Прокуратура завершила слідство та передала справу в суд, проте там наразі відмовилися приймати матеріали до розгляду

89 бронежилетів та спорядження загальною вартістю у 3 мільйони гривень – саме таку крадіжку військового майна, за версією слідства, «дозволив» собі вінницький військовослужбовець під час перебування у зоні АТО. Як повідомляє Depo.Вінниця, над підозрюваним офіцером, котрий нині обіймає посаду військового



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Прокуратура завершила слідство та передала справу в суд, проте там наразі відмовилися приймати матеріали до розгляду

89 бронежилетів та спорядження загальною вартістю у 3 мільйони гривень – саме таку крадіжку військового майна, за версією слідства, «дозволив» собі вінницький військовослужбовець під час перебування у зоні АТО.

Як повідомляє Depo.Вінниця, над підозрюваним офіцером, котрий нині обіймає посаду військового комісара одного з районів області – у Вінниці невдовзі має відбутися суд.

Слідство по справі розпочалося ще з травня 2015 року. «Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до результатів фінансового аудиту військової частини А1619 за період з 01 травня 2014 року по 31 березня 2016 року встановлено нестачу майна на загальну суму 3,08 мільйони гривень, – йдеться у матеріалах справи. – Встановлено нестачу бронежилетів в кількості 89 штук на загальну суму 380 тисяч гривень, з яких 85 бронежилетів «Корсар М 3с-1-4» на загальну суму 364 тисяч гривень».

У період з вересня по грудень 2014 року підрозділ перебував у зоні АТО на території Луганської та Донецької областей. За версією слідства, у листопаді 2017 року колишній заступник командира вінницького 9-го батальйону приїхав до речового складу сектору «М». Там він отримав військового майна понад 3 мільйони гривень, втім до речового складу військової частини речі не потрапили, що виявили згодом – під час проведення аудиту відповідності військової частини.

Прокуратура завершила слідство та передала справу в суд, проте там наразі відмовилися приймати матеріали до розгляду.

Військовослужбовцю інкримінують 5 статей Кримінального кодексу України: 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 366 (службове підроблення), 358 (підроблення документів), 425 (недбале ставлення до військової служби).

Втім, у січні 2018 року суд повернув обвинувальний акт прокурору, оскільки документ, на думку суду, складений із порушенням вимог чинного кримінального процесуального законодавства. Відтак у військовій прокуратурі готують апеляційну скаргу на ухвалу судді Гайсинського районного суду Вінницької області.

Де зараз перебувають бронежилети та решта спорядження – поки не розголошується.