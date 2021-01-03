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    Бойовики на Донбасі сім разів порушували режим тиші

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ</p> - Бойовики на Донбасі сім разів порушували режим тиші

    Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

    Фото з відкритих джерел

    Обстріли українських позицій зафіксовано біля Марʼїнки та Водяного

    Протягом поточної доби бойовики сім разів відкривали вогонь у зоні проведення Операції обʼєднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.

    Зокрема у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

    У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 3 вибухонебезпечних предмети.

    Сьогодні стало відомо, що протягом 2020 року на Донбасі було знищено 389 окупантів, а також біля 60 одиниць військової техніки.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ДСНС СЦКК Операція Об’єднаних сил
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