Бойовики на Донбасі сім разів порушували режим тиші

Обстріли українських позицій зафіксовано біля Марʼїнки та Водяного

Протягом поточної доби бойовики сім разів відкривали вогонь у зоні проведення Операції обʼєднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 3 вибухонебезпечних предмети.

Сьогодні стало відомо, що протягом 2020 року на Донбасі було знищено 389 окупантів, а також біля 60 одиниць військової техніки.