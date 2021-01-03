Бойовики на Донбасі сім разів порушували режим тиші
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ
Обстріли українських позицій зафіксовано біля Марʼїнки та Водяного
Протягом поточної доби бойовики сім разів відкривали вогонь у зоні проведення Операції обʼєднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.
Зокрема у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка. З великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 3 вибухонебезпечних предмети.
Сьогодні стало відомо, що протягом 2020 року на Донбасі було знищено 389 окупантів, а також біля 60 одиниць військової техніки.