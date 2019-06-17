Об’єднані сили спростовують інформацію про входження українських військ до Донецька



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Операція об'єднаних сил фіксує інформаційну атаку проти української армії

В армії заявили про інформаційні вкидання задля дискредитації Збройних сил України

У мережі Інтернет поширюється інформація про ніби то заняття позицій підрозділом ДУК ПС та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у Facebook.

«Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені. Зокрема, на тлі майбутнього засідання тимчасової консультативної групи у Мінську та спланованих найближчим часом закордонних візитів політичного керівництва України», ідеться в повідомленні.

В ООС звертають увагу на те, що ворог задля розповсюдження фейків використав особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу у лавах Збройних Сил України.

«Командування операції Об’єднаних сил повідомляє, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила надійно утримують позиції на визначених ділянках відповідальності, виконують бойові завдання у рамках чинного законодавства України та норм Міжнародного гуманітарного права», ідеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має «просування» в переговорному процесі щодо врегулювання збройного конфлікту з Росією на Донбасі.