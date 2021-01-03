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    Підсумки-2020: названо втрати окупантів на Донбасі

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    Майже двісті бойовиків загинуло вже після формального припинення вогню - Підсумки-2020: названо втрати окупантів на Донбасі
    Майже двісті бойовиків загинуло вже після формального припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    Протягом року ліквідовано близько чотирьохсот найманців

    За даними української розвідки, втрати окупаційних військ протягом 2020 склали: вбитими (або небойові втрати) – 389 осіб; пораненими і травмованими – 611; озброєння і військової техніки – 60 одиниць. Про це написав на своїй сторінці у Facebook офіцер-розвідник Збройних сил України Сергій Нещадим.

    «Втрати бойовиків з початку перемир'я (з 27 липня): загинули, небойові втрати – 190 чоловік; поранені і травмовані – 240. Це сталося в результаті необережного поводження зі зброєю та боєприпасами, підривами на власних мінних полях, вживанням алкоголю і наркотичних речовин, спроб самогубства і т.п. Також тривають нестатутні взаємини, ДТП і смерті в результаті хвороби», – написав Нещадим.

    Нагадаємо, що сьогодні зранку на Донбасі бойовики тричі порушували режим «тиші».

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    Теги: бойовики на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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