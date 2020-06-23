Російські найманці мінують території біля Петрівського
Окупанти мінують ділянку розведення, а на полігонах та летовищах розміщують важке озброєння
Ворог продовжує мінувати території в межах ділянки розведення «Петрівське» на Донбасі. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін.
Про це йдеться на сторінці Операцїі об’єднаних сил у Facebook з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у вівторок, 23 червня.
«Ворог продовжує мінування території в межах ділянки розведення «Петрівське»... В межах ділянки розведення №3 «Петрівське» на непідконтрольній урядові України території БПЛА СММ виявив шістдесят протитанкових мін. Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявив і за межами даної ділянки у полі», - йдеться в повідомленні.
Безпілотник СММ ОБСЄ на непідконтрольних урядові України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області, зафіксував озброєння з порушенням ліній відведення:
- шість 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба»,
- чотирнадцять 152 мм та 122 мм самохідних гаубиць 2С3 «Акація» та 2С1 «Гвоздика»,
- чотирнадцять 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»,
- шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра»,
- шістнадцять 152 мм буксируваних гаубиць Д-20 та 2А65 «МстаБ».
Крім того, на непідконтрольних урядові України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об'єкту біля селища Хрустальний та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив:
- чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 «Стріла-10» та 9К33 «Оса»,
- сім 120 мм мінометів 2Б11 «Сани»,
- шістнадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика»,
- шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра»,
- сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А «Жаба»,
- тридцять один Т-64 та Т-72.
Цей же БПЛА вкотре зафіксував і щонайменше 40 бойових машин піхоти.
Також, поблизу селища Вознесенівка, СММ ОБСЄ помітила п’ятнадцять вагонів-цистерн. Ймовірно, вони використовуються для забезпечення російських окупантів паливо-мастильними матеріалами.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наприкінці квітня виявила, як російські окупаційні сили закладали протипіхотні міни неподалік ділянки розведення сил у Петрівському на Донбасі.
Також нагадаємо, що бойовики використовують заборонені міни на Донеччині.
Крім того, окупанти мінують території під виглядом робіт на КПВВ.