Російські найманці мінують території біля Петрівського



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Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін

Окупанти мінують ділянку розведення, а на полігонах та летовищах розміщують важке озброєння

Ворог продовжує мінувати території в межах ділянки розведення «Петрівське» на Донбасі. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін.

Про це йдеться на сторінці Операцїі об’єднаних сил у Facebook з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у вівторок, 23 червня.

«Ворог продовжує мінування території в межах ділянки розведення «Петрівське»... В межах ділянки розведення №3 «Петрівське» на непідконтрольній урядові України території БПЛА СММ виявив шістдесят протитанкових мін. Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявив і за межами даної ділянки у полі», - йдеться в повідомленні.

Безпілотник СММ ОБСЄ на непідконтрольних урядові України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області, зафіксував озброєння з порушенням ліній відведення:

шість 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба»,

чотирнадцять 152 мм та 122 мм самохідних гаубиць 2С3 «Акація» та 2С1 «Гвоздика»,

чотирнадцять 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»,

шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра»,

шістнадцять 152 мм буксируваних гаубиць Д-20 та 2А65 «МстаБ».

Крім того, на непідконтрольних урядові України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об'єкту біля селища Хрустальний та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив:

чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 «Стріла-10» та 9К33 «Оса»,

сім 120 мм мінометів 2Б11 «Сани»,

шістнадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика»,

шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра»,

сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А «Жаба»,

тридцять один Т-64 та Т-72.

Цей же БПЛА вкотре зафіксував і щонайменше 40 бойових машин піхоти.

Також, поблизу селища Вознесенівка, СММ ОБСЄ помітила п’ятнадцять вагонів-цистерн. Ймовірно, вони використовуються для забезпечення російських окупантів паливо-мастильними матеріалами.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наприкінці квітня виявила, як російські окупаційні сили закладали протипіхотні міни неподалік ділянки розведення сил у Петрівському на Донбасі.