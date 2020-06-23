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    Російські найманці мінують території біля Петрівського

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    <span>Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін</span> - Російські найманці мінують території біля Петрівського
    Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін

    Окупанти мінують ділянку розведення, а на полігонах та летовищах розміщують важке озброєння

    Ворог продовжує мінувати території в межах ділянки розведення «Петрівське» на Донбасі. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін. 

    Про це йдеться на сторінці Операцїі об’єднаних сил у Facebook з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у вівторок, 23 червня. 

    «Ворог продовжує мінування території в межах ділянки розведення «Петрівське»... В межах ділянки розведення №3 «Петрівське» на непідконтрольній урядові України території БПЛА СММ виявив шістдесят протитанкових мін. Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявив і за межами даної ділянки у полі», - йдеться в повідомленні. 

    Безпілотник СММ ОБСЄ на непідконтрольних урядові України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області, зафіксував озброєння з порушенням ліній відведення: 

    • шість 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба»,
    • чотирнадцять 152 мм та 122 мм самохідних гаубиць 2С3 «Акація» та 2С1 «Гвоздика»,
    • чотирнадцять 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»,
    • шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра»,
    • шістнадцять 152 мм буксируваних гаубиць Д-20 та 2А65 «МстаБ». 

    Крім того, на непідконтрольних урядові України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об'єкту біля селища Хрустальний та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив: 

    • чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 «Стріла-10» та 9К33 «Оса»,
    • сім 120 мм мінометів 2Б11 «Сани»,
    • шістнадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика»,
    • шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра»,
    • сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А «Жаба»,
    • тридцять один Т-64 та Т-72. 

    Цей же БПЛА вкотре зафіксував і щонайменше 40 бойових машин піхоти. 

    Також, поблизу селища Вознесенівка, СММ ОБСЄ помітила п’ятнадцять вагонів-цистерн. Ймовірно, вони використовуються для забезпечення російських окупантів паливо-мастильними матеріалами.

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наприкінці квітня виявила, як російські окупаційні сили закладали протипіхотні міни неподалік ділянки розведення сил у Петрівському на Донбасі.

    Також нагадаємо, що бойовики використовують заборонені міни на Донеччині.

    Крім того, окупанти мінують території під виглядом робіт на КПВВ.

    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі КПВВ замінування безпілотник озброєння
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