Під російським посольством пройшла акція проти «обнулення» Путіна



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Учасники заходу закликали українців стати на захист демократичних цінностей і висловити свій протест проти злочинного захоплення влади в Російській Федерації

Організатори акції вважають, що всенародне голосування про внесення поправок до конституції РФ - це фарс і узурпація влади Путіним

У Києві ввечері 1 липня біля посольства Російської Федерації пройшла акція громадської організації «Всеукраїнський рух інвалідів і ветеранів АТО» проти внесення змін до конституції Росії, які фактично «обнуляють» терміни перебування на посаді президента Путіна.

Як зазначив журналіст Укрінформу, акція пройшла мирно.

«Її учасники за допомогою технічних засобів спроектували на фасаді будівлі написи червоним і чорним кольором російською: «Як Путін сфальсифікував голосування», «Вкидання додаткових бюлетенів після розтину виборчих урн», «Підтасовка результатів під час перерв для дезінфекції», «У псів Путіна (ПВК «Вагнер») розв'язалися руки», «До Росії прийшла гібридна монархія Путіна», «Тепер Путін - цар, росіяни – раби».

Присутні поводилися спокійно, нікого не провокуючи.

Організатори акції вважають, що всенародне голосування про внесення поправок до конституції РФ - це фарс і узурпація влади Путіним.

Учасники заходу закликали українців стати на захист демократичних цінностей і висловити свій протест проти злочинного захоплення влади в Російській Федерації.

Керівник «Всеукраїнського руху інвалідів і ветеранів АТО» Олександр Рехт заздалегідь повідомив КМДА про намір провести в цей день акцію, покликану привернути увагу українців до подій в РФ.

Як повідомлялося, Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Нагадаємо, за даними екзитполів, зміни до конституції Російської Федерації, які дозволять президенту Путіну залишатися главою Кремля мінімум до 2036 року, за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів.

25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. Основний день голосування - 1 липня.

До слова, окупанти в Криму обіцяють призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.