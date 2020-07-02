Окупанти організували голосування жителів Донбасу за російську конституцію



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За даними міністерства, жителів Донецької області почали організовано возити до Росії ще 24 червня

Проголосувати могли громадяни, які мають російські паспорти

Росія організувала голосування жителів тимчасово окупованих регіонів Донецької області за поправки до конституції РФ. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що проголосувати могли громадяни, які мають російські паспорти.

За даними міністерства, жителів Донецької області почали організовано возити до Росії ще 24 червня.

«Окупаційна «влада» забезпечувала організовані поїздки мешканців Донеччини, які мають російські паспорти, до Ростовської області РФ для голосування за зміни до конституції РФ», - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ наголосили, що бойовики продовжують в односторонньому порядку блокувати роботу КПВВ у Донецькій області.

За словами віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, це питання буде винесено українською стороною на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську, що має відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію РФ. Зміни підтримали 77,9% росіян.

Як повідомлялося, 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

За даними екзитполів, зміни до конституції Російської Федерації, які дозволять президенту Путіну залишатися главою Кремля мінімум до 2036 року, за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів. Основний день голосування – 1 липня – був оголошений вихідним на відміну від шести попередніх днів, коли проводили дострокове голосування.

До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.