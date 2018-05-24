Бойовики обстріляли лікарні Торецька, люди не постраждали

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У будинках пошкоджено дах, вікна та перебито газову трубу

Бойовики обстріляли Торецьк, пошкоджено будівлі лікувальних закладів, люди не постраждали. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП в Донецькій області.

У четвер, починаючи з 4:00, бойовики накрили артилерійським вогнем прифронтовий Торецьк. Наразі відомо про пошкодження будівлі протитуберкульозного та психоневрологічного диспансерів.

«Під обстріл потрапила вулиця Гайдара. Люди, 13 пацієнтів та три працівники, які на момент обстрілу перебували в лікувальному закладі, не постраждали», — повідомили в поліції.

У будинках пошкоджено дах, вікна та перебито газову трубу.

Обстріл кваліфіковано з ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

18 травня внаслідок обстрілу бойовиками селища Троїцьке Луганської області загинули двоє членів однієї родини — 13-річний хлопчик та його батько, — ще двоє постраждали.