Бойовики обстріляли Торецьк, дітей з центру реабілітації евакуйовують

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Фото: Міноборони України Евакуація на Донбасі (архівне фото)

Під час обстрілу пошкоджено вікна будівлі

Внаслідок обстрілу Торецька бойовиками було пошкоджено будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебувало 28 дітей. Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини.

Наразі поліцейські доставляють дітей та персонал до безпечної зони.

Під час обстрілу о 06:20 було пошкоджено вікна у будівлі центру. Потерпілих немає.

Керівництво закладу звернулось до поліцейських з проханням про допомогу в евакуації дітей - це 28 хлопців та дівчат віком від 3 до 17 років.

Зараз поліцейські вивозять дітей та персонал з-під обстрілу.