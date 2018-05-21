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    Бойовики обстріляли Торецьк, дітей з центру реабілітації евакуйовують

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    <span>Евакуація на Донбасі (архівне фото)</span>
    Фото: Міноборони України
    Евакуація на Донбасі (архівне фото)

    Під час обстрілу пошкоджено вікна будівлі

    Внаслідок обстрілу Торецька бойовиками було пошкоджено будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебувало 28 дітей. Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини.

    Наразі поліцейські доставляють дітей та персонал до безпечної зони.

    Під час обстрілу о 06:20 було пошкоджено вікна у будівлі центру. Потерпілих немає.

    Керівництво закладу звернулось до поліцейських з проханням про допомогу в евакуації дітей - це 28 хлопців та дівчат віком від 3 до 17 років.

    Зараз поліцейські вивозять дітей та персонал з-під обстрілу.

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