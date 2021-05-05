Бойовики обстріляли лікарню з хворими на Covid-19

Російські найманці пошкодили вікна в будівлі першого корпусу медзакладу – там лікують хворих на коронавірус

Місто Красногорівка Донецької області вночі потрапило під обстріл бойовиків на Донбасі. Внаслідок обстрілу постраждала лікарня, де перебувають хворі на коронавірусне захворювання. Про це повідомляє Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація.

Так, внаслідок обстрілу пошкодили вікна в будівлі першого корпусу медзакладу – там лікують хворих на Covid-19. Наразі у лікарні перебувають 45 пацієнтів із коронавірусною хворобою та пневмонією.

Через обстріл ніхто з людей не постраждав.

Після обстрілу у будівлі зникло електропостачання. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Загалом за минулу добу, 4 травня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Крім Красногорівки, під обстріл потрапили Авдіївка, Луганське та Водяне. Також українські військові знешкодили безпілотник бойовиків.

Також місія ОБСЄ за два дні виявила понад 2 тис. мін на сході України.