Місія ОБСЄ за два дні виявила понад 2 тис. мін на сході України

Місія ОБСЄ за два дні виявила понад дві тисячі мін на сході України

Зафіксовано факти дистанційного мінування окупантами населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Хутір Вільний, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) виявила понад 2 тис. мін за два дні, 28-29 квітня, біля населених пунктів Сигнальне і Верхнешироківське, тоді як бойовики тричі порушили режим припинення вогню 4 травня. Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook.

«РФ і її найманці продовжують блокувати процес розмінування, намагаючись прив'язати виконання досягнутих домовленостей з гуманітарного розмінування до реалізації своїх політичних інтересів. Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), відстежуючи порушення «мінських домовленостей», які здійснюють збройні формування РФ уздовж лінії розмежування, констатує збільшення кількості порушень з боку окупантів із застосуванням заборонених протипіхотних мін та повне ігнорування ними взятих на себе зобов'язань», – зазначається в повідомленні.

Зазначене підтверджується у квітневих звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в кожному з яких містяться дані про раніше зафіксовані і нові мінні загородження на території, яку тимчасово контролюють найманці РФ, в тому числі понад 2 000 мін всього за два дні, 28 і 29 квітня, виявлених Місією поблизу населених пунктів Сигнальне і Верхньошироківське.

Українська сторона СЦКК інформує, що з початку поточного року за допомогою різних систем доставки (переносні комплекти мінування, БПЛА) ворог скинув понад 50 таких мін із затертим маркуванням, намагаючись приховати країну і завод їх виробництва.

Зафіксовано факти дистанційного мінування окупантами населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Хутір Вільний, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також зафіксовано й інші способи мінної війни, яка ведеться окупантами, зокрема підкидання на підконтрольну територію вибухових пристроїв, замаскованих під іграшки, а також предмети побуту, які можуть викликати інтерес мирних жителів.

Так, 2 травня, в день святкування Великодня, на ґрунтовій дорозі неподалік від населеного пункту Широка Балка українські військовослужбовці виявили дитячий музичний програвач.

Розуміючи, що перебування недешевої іграшки посеред дороги не може бути випадковим, цей предмет було знешкоджено.

У пресцентрі штабу ООС зазначають, що безпеці людей у регіоні збройного конфлікту загрожує велика кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів по обидва боки лінії розмежування.

Як вказується, відверте нехтування найманцями питань гуманітарного розмінування, відсутність попереджувальних знаків і огорож навколо замінованих територій, хаотичність мінування і відсутність карт мінних полів становить серйозну проблему і наражає на небезпеку мирне населення.