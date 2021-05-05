  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Covid-19 вчора діагностували у 2,5 тисячі українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчораа до лікарень з діагнозом ковід потрапила&nbsp;1 671 особа&nbsp; - Covid-19 вчора діагностували у 2,5 тисячі українців
    Вчораа до лікарень з діагнозом ковід потрапила 1 671 особа 
    Фото: newday.kherson.ua

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 090 986 осіб

    В Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксовано у Харківській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 671 особа;
    • летальних випадків – 161;
    • одужало – 7 728 осіб;

    Здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 090 986 осіб;
    • одужало – 1 697 358 осіб;
    • летальних випадків – 45 077;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

    3 425 людей щеплено проти Covid-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні.

    759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

    • Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;
    • Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;
    • Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;
    • Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;
    • Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;
    • Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;
    • Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;
    • Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;
    • Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;
    • Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;
    • Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;
    • Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;
    • Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;
    • Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;
    • Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;
    • Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;
    • Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;
    • Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;
    • Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;
    • Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;
    • Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;
    • Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;
    • Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;
    • Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.

    Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 514 821 людина.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Максим Степанов хвороби щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies