Covid-19 вчора діагностували у 2,5 тисячі українців

В Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксовано у Харківській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 671 особа;

летальних випадків – 161;

одужало – 7 728 осіб;

Здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 090 986 осіб;

одужало – 1 697 358 осіб;

летальних випадків – 45 077;

проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

3 425 людей щеплено проти Covid-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні.

759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;

Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;

Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;

Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;

Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;

Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;

Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;

Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;

Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;

Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;

Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;

Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;

Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;

Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;

Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;

Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;

Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;

Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;

Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.

Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 514 821 людина.