Доба на Донбасі: окупанти гатили із забороненої зброї

Російські окупанти на Донбасі шість разів гатили із забороненої зброї

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ

Протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське – ще й з гранатометів різних систем.

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 5 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.