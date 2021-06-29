  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Бойовики на Донбасі поранили українського військового

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окупанти знову порушили &laquo;тишу&raquo;, один військовий отримав поранення - Бойовики на Донбасі поранили українського військового
    Окупанти знову порушили «тишу», один військовий отримав поранення

    Стан військовослужбовця – середньої тяжкості

    Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ біля Новотошківського. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення. Про це йдеться у повідомленні ОТУ «Північ».

    «28 червня близько 20.30 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості.

    «На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України», – повідомили в оперативно-тактичному угрупованні.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики на Донбасі поранили українського військового