Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Окупанти знову порушили «тишу», один військовий отримав поранення

Стан військовослужбовця – середньої тяжкості

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по позиціях ЗСУ біля Новотошківського. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення. Про це йдеться у повідомленні ОТУ «Північ».

«28 червня близько 20.30 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості.

«На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України», – повідомили в оперативно-тактичному угрупованні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 червня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. На Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Бійця не стало в зоні ООС під час несення служби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та мінометів, він загинув від куль підтримуваних Росією бойовиків.