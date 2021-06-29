Бойовики стріляють простроченими російськими боєприпасами (фото)

Фрагменти від снарядів свідчать про використання боєприпасів, які вже зняли з озброєння у РФ

На Донбасі російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військовослужбовців із заборонених видів озброєння. Також вони використовують зброю, термін придатності якої вже закінчився. Про це повідомили у пресштабі Операції Об’єднаних сил.

Українська сторона СЦКК повідомила про чергові порушення з боку бойовиків припинення вогню. Зокрема, пунктів «про заборону на застосування вогню» та «про заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і їх околицях».

Там вказують, що бойовики продовжують вести обстріли із забороненої зброї. Так, 26 червня в період з 06:40 до 09:30 штаб зафіксував три обстріли з боку бойовиків з окупованих населених пунктах Заїченко та Пікузи. Бойовики стріляли у напрямку сільськогосподарських угідь Гнутового та Талаківки з мінометів калібру 120 мм (18 мін) та 82 мм (4 міни).

Спостережна група УССЦКК дослідила вирви, розрив снарядів і решту фрагментів від боєприпасів і встановила, що це були артилерійські системи калібру 120 мм.

У штабі наголошують, що фрагменти від снарядів свідчать про використання боєприпасів типу ЗОФ49 з підривником 3В35. Їх вже зняли з озброєння збройних сил Росії через закінчення терміну придатності.

«Вищезгадані боєприпаси постачаються РФ для незаконних збройних формувань, які мають на озброєнні гармати 2Б16 «Нона-СВК» російського виробництва з метою їх утилізації. Варто зазначити, що 2Б16 «Нона-СВК» на озброєнні Збройних сил України не перебуває», – пишуть у пресштабі.

Там також зазначають, що бойовиками забороненого озброєння викликає серйозну стурбованість, оскільки це несе пряму загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців Об’єднаних сил та мирного населення.

«Дії такого роду свідчать про явне небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на ескалацію напруженості по всій лінії розмежування сторін», – додали у штабі.